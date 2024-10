Buenos Aires: indagini sulla morte dell’ex chitarrista dei One Direction caduto da un balcone dell’hotel

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - Sono ancora tutte da chiarire le circostanze per cui è morto James Payne, l'ex membro dei One Direction. Il cantautore e chitarrista britannico ieri è caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio,quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento per un uomo molesto sotto probabile effetto di droghe o alcol. Al loro arrivo,hanno trovato il corpo di Payne. Ignote le cause del tragico evento. - (PRIMAPRESS)