Bruxelles: sarebbe morto il sospettato terrorista tunisino di aver ucciso i due tifosi svedesi. Aveva chiesto asilo politico in Italia nel 2019

BRUXELLES - Il livello di allerta terrorismo a Bruxelles è stato alzato al massimo, livello 4, dopo che due cittadini svedesi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e un terzo gravemente ferito nel centro della città ieri sera. Per la procura si tratta di un atto di terrorismo.

Il sospettato si chiamava Abdesalem L, un uomo di 45 anni di origine tunisina, residente a Schaerbeek. È stato catturato questa mattina durante un raid della polizia a Schaerbeek, secondo quando detto in una conferenza stampa dal ministro degli Interni Annelies Verlinden. Secondo quanto riferito, è stato colpito al petto nella zona di Cage aux Ours e portato in ambulanza all'ospedale, dove è morto. Tuttavia appare ancora troppa lacunosa la ricostruzione della polizia belga e sopratutto come sia arrivato ad intercettare il sospettato del duplice omicidio.

Altre fonti parlano del soggetto ucciso nello scontro a fuoco con la polizia come un immigrato transitato per l'Italia nel 2019 dove aveva chiesto asilo politico ma gli era stato rifiutato.