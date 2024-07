Brenta: recuperato dai sommozzatori il corpo del 30enne romeno che si era tuffato nel fiume per salvare un amico

(PRIMAPRESS) - PADOVA - I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei due giovani dispersi dopo essersi tuffati nel Brenta, nel Padovano. Si tratta del 30enne romeno che si era tuffato nel fiume per aiutare l'amico cingalese in difficoltà. Il 23enne era entrato in acqua per recuperare un pallone. Le ricerche del disperso proseguono. - (PRIMAPRESS)