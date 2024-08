Brasile: sarà lutto nazionale per le 62 persone morte a bordo dell’ATR precipitato a San Paolo

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Sarà dichiarata una giornata di lutto nazionale per le 62 persone a bordo dell'Atr72 della compagnia aerea Voepass precipitato alla periferia di San Paolo. Il presisidente brasiliano Lula aveva confermato che tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio erano morti. "Vorrei che tutti si alzassero in piedi per osservare un minuto di silenzio per l'aereo precipitato nella città di Vinhedo, a San Paolo, con 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio e sembra che siano tutti morti", aveva detto Lula mentre era in un evento pubblico. - (PRIMAPRESS)