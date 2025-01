Botti di fine anno: forte calo del numero di vittime ma più interventi dei Vigili del Fuoco rispetto al 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'attività preventiva delle forze di polizia, la creazione delle "zone rosse" ma forse anche una crisi economica latente che ha creato un forte divario sociale nella capacità di spesa, hanno contribuito ad abbassare drasticamente il numero delle vittime dei botti di fine d'anno ma non è riuscita ad abbattere gli interventi dei Vigili del Fuoco. Un solo ferito grave a Bari,dove un 20enne è stato colpito all'addome da un colpo di pistola. Tanti i controlli delle forze dell'ordine contro botti illegali. Nel Napoletano arrestato un 49enne 4 feriti lievi a Milano, 36 a Napoli e provincia,tra cui 5 bambini sotto i 12. In totale, in Campania i feriti sono stati 54. 3 feriti a Taranto e uno minorenne a Reggio Emilia. 900 gli interventi dei Vigili del fuoco per lo più per incendi (179 in più del 2024). Il numero più alto in Lombardia. - (PRIMAPRESS)