Bolzano: esplosione nello stabilimento Aluminium. Sei feriti trasferiti nei centri grandi ustioni

BOLZANO - Sei feriti, di cui uno molto grave: è il bilancio di un'esplosione avvenuta di notte nello stabilimento Aluminium, nella zona industriale di Bolzano. Il ferito più grave è ricoverato in rianimazione. Altri 4 sono stati portati in ospedali con centri specializzati in grandi ustioni. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia. In via di accertamento le cause della deflagrazione.