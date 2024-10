Bologna: esplosione in uno stabilimento Toyota scaturito da un compressore. Un morto e tre feriti

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Un'esplosione in uno stabilimento della Toyota nel rione di Borgo Panigale a Bologna,ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. I feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi. La violenta esplosione si è verificata attorno alle 17:20 dentro un capannone della Toyota Material Handling, la multinazionale che si occupa di movimentazione delle merci. A causarla sarebbe un compressore che ha determinato il crollo di parte del capannone. - (PRIMAPRESS)