Blocco auto Roma: Gualtieri ordina lo stop alla circolazione da sabato a lunedì mentre arriva la protesta degli agricoltori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fa discutere il provvedimento di Roma Capitale che a seguito delle rilevazioni effettuate per la qualità dell'aria nel centro è stato registrato il superamento del valore limite per il PM10, secondo Arpa Lazio, e pertanto il sindaco Roberto Gualtieri ha disposto il divieto della circolazione veicolare privata ma questa volta non solo nelle fascie del weekend, sabato 2 e domenica 3 ma anche lunedì 5. Ma intanto è scattato l'allarme anche per la protesta degli agricoltori che arriveranno nella capitale con i trattori.

Qui di seguito le fasce orarie di restrizione della circolazione. SABATO 3 FEBBRAIO 2024

DALLE ORE 7.30 ALLE 12:30 e DALLE 17:30 ALLE 19 Autovetture alimentate a benzina Euro 3, Autovetture alimentate a gasolio Euro 4, Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2

DALLE ORE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 19 Autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

DALLE ORE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 , Autovetture alimentate a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4, Autoveicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) alimentati a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4, Ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote fino a Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a Euro 2

LUNEDI' 5 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 9 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 19 , Autovetture alimentate a benzina Euro 3, Autovetture alimentate a gasolio Euro 4 Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2

DALLE ORE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20:30 ,Autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3), Inoltre, nelle giornate del 3, 4 e 5 FEBBRAIO sull’intero territorio comunale, si dispone: Il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle (D.M. n. 186 del 7 novembre 2017); Il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia; Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; Il potenziamento del lavaggio delle strade. - (PRIMAPRESS)