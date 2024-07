Belluno: uomo muore in un incidente dopo una cronoscalata di auto sul Nevegal

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in un incidente sul Nevegal (Belluno) dopo una gara di automobilismo, una cronoscalata, con 200 bolidi nella corsa in salita. Un mezzo con rimorchio, con a bordo vo- lontari addetti a ripulire la strada,si è ribaltato in curva e ha schiacciato col proprio peso tutte le persone: uno di loro è deceduto all'istante e un altro è stato soccorso in elicottero. La vittima è un 41enne residente a Belluno Il ferito, le cui condizioni sono molto gravi, è un uomo di 39 anni. - (PRIMAPRESS)