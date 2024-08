Bayesian: lunedì l’autopsia del corpo di Hannah. Ultima delle 6 vittime dell’affondamento

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Lunedì programmata l'autopsia per il quinto corpo riportato in superficie oggi dai subacquei anche se verosimilmente si tratta di quello di Hannah, la figlia 18enne del magnate Mike Lynch perito nell'affondamento dello yacht a vela Bayesian.

Era l’ultimo corpo rimasto prigioniero del Bayesian, affondato all’alba di lunedì davanti allo specchio d’acqua di Porticello (Palermo). I sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a riportarlo in superficie. La ragazza si trovava all’interno di una cabina del veliero inabissatosi in 16 minuti e finito a 50 metri di profondità. In pratica, sarebbe rimasta intrappolata, proprio come le altre vittime recuperate nei giorni scorsi. Hannah era la figlia di Mike Lynch e di Angela Bacares (quest'ultima tra i 15 sopravvissuti), avrebbe dovuto studiare Lingua e letteratura inglese all’Università di Oxford, dopo aver terminato il ciclo di studi in una delle scuole più esclusive del Regno Unito, la Latymer Upper School di Hammersmith, a Londra. Appassionata lettrice, particolarmente impegnata sui temi sociali e per i diritti delle donne, lo scorso anno la giovane aveva vinto il William C Smith Award per la poesia. Il suo corpo verrà portato al cimitero dei Rotoli di Palermo, in attesa dell’autopsia. - (PRIMAPRESS)