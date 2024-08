Balneari: oggi mini-serrata di due ore degli ombrelloni contro l’irrisolta questione delle concessioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inizierà questa mattina lo sciopero "gentile" degli ombrelloni programmato dagli stabilimenti balneari. Una mini-serrata dei lidi di due ore per protestare contro un intervento normativo da parte dell'esecutivo sull'annoso e irrisolto problema delle concessioni. Ma la categoria è spaccata. Se Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti hanno deciso di imboccare la strada della mobilitazione, altre sigle come Assobalneari, Federbalneari e Cna si sono sfilate bollando la protesta come "iniziativa spot" ritenuta poco efficace pur condividendo la necessità di un intervento. - (PRIMAPRESS)