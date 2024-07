Ballottaggio elezioni francesi: il ruolo dei dipartimenti d’Oltremare ieri al voto per fuso orario

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Mentre gli elettori della Francia continentale da questa mattina alle 8 hanno iniziato a recarsi alle urne per il secondo turno di voto delle elezioni nazionali c'è tutta la comunità di francesi che vive all’estero nei dipartimenti d'Oltremare ha già votato per la differenza di fuso orario. Così è stato per gli abitanti di Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadalupa, Guyana, Martinica e quelli della Polinesia francese si sono recati alle urne ieri sabato 6 luglio.

Nel primo turno, come scontato perchè più distante dalla politica interna, la partecipazione è stata più modesta che nella Francia metropolitana: 30% in Martinica, 32,55% in Guadalupa e 32,61% in Guyana, rispetto al 47,10% in Polinesia. - (PRIMAPRESS)