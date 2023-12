Autonomie, Calderoli (Affari Regionali): “Il testo è pronto e sarà in aula l’8 Gennaio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad Atreju, manifestazione politica giovanile della destra italiana in corso a Castel Sant'Angelo a Roma (chiusura domenica 17 dicembre), il ministro per gli Affari Regionali, Calderoli ha annunciato che il testo delle Autonomie arriverà in Aula l'8 gennaio. "Si è concluso l'esame dell'Autonomia in commissione e il testo è pronto". Timori di intoppi sul voto? "Il lavoro che abbiamo fatto al Senato è stato molto serio da parte di tutte le forze di coalizione e direi che anche il partito di Calenda si è avvicinato abbastanza a queste posizioni, quindi la maggioranza sta allargando non restringendo".

Ma che cosa prevede il testo in linea di massima? Il disegno di legge sull'autonomia differenziata provvede alla definizione dei “principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”. - (PRIMAPRESS)