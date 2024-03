Auguri Mina: gli 84 anni di un mito della canzone pop italiana con 116 indimenticabili album

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli 84 anni di Anna Maria Mazzini, in arte Minà la più grande interprete della musica pop italiana. A lei gli auguri di buon compleanno. Nella sua lunga vista artistica è stata anche produttrice discografica, conduttrice televisiva, e chi ha superato gli anta se la ricorda in diversi programmi negli anni sessanta e settanta, quando la tv era in bianco e nero, a fianco dei più grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiani, prima di abbandonare le scene nel 1978. Mina ha avuto una carriera lunga ben 38 anni. Il debutto durante una vacanza in Versilia alla Bussola di Sergio Bernardini, quando salì sul palco per interpretare una sua versione di “Anima Pura”. Da 46 anni si è ritirata e da allora la si può ascoltare quasi ogni anno negli album in cui ci delizia con la sua voce cantando a volte degli inediti, a volte delle cover. Difficile dire quale sia la canzone più bella interpretata da Mina che nella sua carriera ha pubblicato ben 116 album e 40 raccolte e 1 colonna sonora. Su tutti possiamo ricordare: "Parole parole" interpretata con Alberto Lupo oppure "Se telefonando" scritta da un giovanissimo Maurizio Costanzo o la sua versione da brividi di “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Ma questa è solo la punta dell’Iceberg della produzione della cantante. Infatti vanno inclusi anche i duetti (a decine) tra cui quelli con un altro mito della canzone italiana: Adriano Celentano. - (PRIMAPRESS)