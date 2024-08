Attacco ucraino al ponte nella regione occupata di Kursk. L’allarme Aiea per la centrale di Zaporizhzhia

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Le forze armate ucraine riferiscono che nella regione di Kursk, sul fiume Seym, un altro ponte è stato distrutto questa notte.Il comandante dell'aeronautica, il tenente generale Mykola Oleshchuk, ha scritto: "Meno un altro ponte! L'aviazione dell'aeronautica continua a privare il nemico delle sue capacità logistiche con attacchi aerei precisi, il che influisce in modo significativo sul corso delle ostilità".

In rappresaglia all'incursione a sorpresa dell'Ucraina, la Russia ha lanciato il suo terzo missile balistico su Kiev questo mese, con dati preliminari che mostrano che tutte le armi aeree sono state distrutte durante il loro avvicinamento alla città,

Contestualmente i detriti di un drone ucraino hanno innescato un incendio di carburante diesel in un magazzino a Rostov, in Russia e sono ancora impegnati i vigili del fuoco a spegnere le fiamme per evitare che il fuoco si propaghi nei villaggi vicini.

Nel frattempo, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha avvertito del "deterioramento della sicurezza" presso il più grande impianto nucleare europeo in Ucraina di Zaporizhzhia che è stato sequestrato da Mosca nei primi giorni della sua invasione su vasta scala.

L'avvertimento del direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, è arrivato dopo che un drone ha colpito la strada circostante l'impianto, atterrando vicino ai bacini di irrigazione dell'acqua di raffreddamento e all'unica linea elettrica da 750 kilovolt rimasta che rifornisce l'impianto. - (PRIMAPRESS)