Assemblea M5S: il co-fondatore Grillo chiede la ripetizione del voto e minaccia di riprendersi il simbolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Beppe Grillo ha chiesto formalmente la ripetizione del voto dell'Assemblea costituente del M5S che si è chiusa ieri mettendo in discussione il ruolo del garante. L'entourage del co-fondatore M5S avrebbe precisato che la richiesta è stata inoltrata oggi. Nel pomeriggio Toninelli, esponente M5S ed ex ministro, aveva annunciato l'intenzione di Grillo di impugnare: "Ci sarà anche una azione legale in cui il legittimo proprietario del simbolo farà valere la sua posizione e si riprenderà il simbolo". - (PRIMAPRESS)