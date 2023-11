Assemblea CNA, Meloni: “È falso ideologico vedere gli artigiani come evasori”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta, in videocollegamento, all’Assemblea Nazionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Meloni ha bollate come false le teorie che inseriscono gli artigiani tra le categorie pronte ad evadere. La Presidente del Consiglio ha commentato l'iniziativa di riforma costituzionale circa l'elezione diretta del Capo del Governo. "Cercheremo il consenso ampio in Parlamento, però se non sarà possibile saranno gli italiani a esprimersi. Sono certa che gli italiani non si faranno scappare l'occasione". Con la Manovra "ci siamo rimboccati le maniche, tagliato spesa pubblica e concentrato ciò che avevamo su poche misure prioritarie,espansive"ha detto.Poi: "artigianato,PMI sono ossatura e fiore all'occhiello del Paese". - (PRIMAPRESS)