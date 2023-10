Assemblea Anci, Zuppi (CEI): “6 milioni d’italiani in stato di povertà. Dovremmo vergognarci”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Zuppi: 6 milioni di poveri è scandaloso. "Sei milioni d'italiani vivono in povertà.Una cosa che ci deve scandalizzare".Così il presidente della Cei Zuppi, all'Assemblea dei Comuni italiani. Zuppi interviene anche sul Medio Oriente. "Fermezza e nessuna indulgenza verso la violenza. Capire e risolvere le cause profonde del conflitto.Hamas è il peggior nemico del popolo palestinese". Ricorda la giornata di digiuno e pre- ghiera per la pace voluta dal Papa, domani. Prosegue la missione da inviato del Papa in Ucraina. "Tanti conflitti nel mondo, il Papa vuole rammendare". - (PRIMAPRESS)