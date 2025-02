Arte: con Edith Gabrielli di ViVe la visita agli appartamenti in restauro di Paolo II a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 8 febbraio il VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia, diretto da Edith Gabrielli, offre l’occasione di un programma di visite guidate gratuite al cantiere di restauro dell’Appartamento Barbo. Si tratta delle sette sale private del cardinale veneziano Pietro Barbo costruite dopo il 1455 al costo di 15 mila scudi. Esse furono ulteriormente arricchite a seguito della sua elezione a pontefice, con il nome di Paolo II.

Ora questo autentico gioiello del Rinascimento, potrà essere visitato per ammirare da vicino gli apparati decorativi del piano nobile di Palazzo Venezia, in corso di restauro nell'ambito degli interventi di consolidamento strutturale per *la realizzazione della linea C della metropolitana* di Roma.