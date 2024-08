Arresto Durov (Telegram), Macron precisa: "No decisione politica ma indagine giudiziaria"

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dopo l'arresto a Parigi del presidente di Telegram, Pavel Durov e le reazioni del ministro degli Esteri russo per conoscere quali motivazioni avessero fatto scattare il fermo, è lo stesso Emmanuel Macron ad intervenire prima che la questione possa diventare un caso.

"L'arresto del presidente di Telegram sul territorio francese è avvenuto nell'ambito di un'indagine giudiziaria. Non si tratta in alcun modo di una decisione politica. Spetta ai giudici decidere". Così il presidente francese Macron getta acqua sul fuoco per evitare che diventi una caso di lesa libertà dell'informazione. Durov è stato arrestato sabato scorso all'aeroporto di Le Bourget, a nord di Parigi. "La Francia è più che mai attaccata alla libertà di espressione", ma "in uno Stato di diritto, le libertà si esercitano in un quadro stabilito dalla legge per proteggere i cittadini", ha aggiunto il presidente francese. - (PRIMAPRESS)