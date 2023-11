Arizona: l’ex poliziotto Derek Chauvin che uccise l’afroamericano Floyd è stato accoltellato in carcere

ARIZONA (USA) - Derek Chauvin, l'agente di polizia condannato per l'uccisione di George Floyd che avvenne a Minneapolis il 25 maggio 2020 è stato accoltellato in carcere da un detenuto e versa in gravi condizioni. E' quanto riferiscono i media americani. Il fatto è avvenuto nella prigione di Tucson, in Arizona. Chauvin deve scontare 22 anni di carcere per l'omicidio di Floyd che avvenne durante l'arresto dell'afroamericano. L'agente Chauvin aveva messo a terra Floyd ammanettato e lo teneva fermo con il ginocchio sul petto. Video di passanti e la stessa bodycam dell'agente avevano ripreso Floyd ripetere più volte "non respiro" fino a morire. Il fatto scatenò l'indignazione di milioni di americani e violente manifestazioni di protesta del movimento per i diritti degli afroamericani Black Lives Matter.