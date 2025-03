Angelus dal ‘Gemelli’ per Papa Francesco: “Il nostro fisico è debole ma niente ci impedisce di amare”

(PRIMAPRESS) - VATICANO - "Mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: il nostro fisico è debole, ma niente può impedirci di amare, di donare noi stessi", ha detto il Santo Padre nell'Angelus di oggi dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato da un mese. "Quanta attenzione amorevole rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili", ha detto Bergoglio, che ringrazia i bambini per le loro preghiere: "Aspetto sempre di incontrarvi". Il Pontefice registra lievi miglioramenti seppur in un quadro complesso: prossimo bollettino "non prima di metà della prossima settimana". - (PRIMAPRESS)