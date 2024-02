Anci: parte la sperimentazione di Poste Italiane per il rilascio dei certificati anagrafici agli sportelli dei piccoli Comuni

(PRIMAPRESS) - CAMPOBASSO - Nei piccoli comuni i certificati anagrafici potranno essere richiesti agli sportelli di Poste Italiane. Dopo il decreto firmato dai Ministri dell’Interno Piantedosi e della PA Zangrillo, e dal sottosegretario alla PCM Butti che disciplina le modalità tecniche del servizio, parte la sperimentazione a cura di Poste italiane.

I certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da ANPR - la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno - potranno essere richiesti direttamente agli sportelli degli uffici postali nei Comuni fino a 15.000 abitanti.

A comunicarlo in una nota rivolta ai sindaci è il 0residente di Anci Molise, Pompilio Ciulli. "Viene così ulteriormente potenziato un servizio già avviato nei mesi scorsi, con l’installazione in alcuni uffici postali del Paese di appositi “Totem”, postazioni automatiche dalle quali i cittadini, con l’utilizzo della Carta d’identità Elettronica o dello Spid, possono scaricare in autonomia i certificati anagrafici e di stato civile. Questa importante innovazione, che nei piccoli centri consente alla Pubblica Amministrazione di essere più vicina alle esigenze della comunità, è resa possibile grazie alla proficua collaborazione avviata con Poste Italiane nell’ambito del progetto “Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale”, intervento finanziato con risorse del Pnrr.



- (PRIMAPRESS)