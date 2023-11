Amburgo: ancora in corso la mediazione della polizia con il turco che tiene sequestrata la figlioletta

(PRIMAPRESS) - AMBURGO - Le autorità tedesche stanno ancora negoziando con un uomo che ha usato la sua auto per irrompere ieri notte nell'area protetta dell'aeroporto di Amburgo, provocando una situazione di stallo dello scalo che ha dovuto interrompere i voli. L'uomo di origine turca, ha con sé la sua giovane figlia in macchina trattenuta in ostaggio per un conflitto familiare. "L'operazione continua", ha scritto questa mattina la polizia su X, ex Twitter. "Il nostro team di negoziazione è in contatto con la persona nell'auto." La polizia ha invitato i passeggeri e il pubblico a stare lontani dall'aeroporto anche se avrebbe definito il sequestratore pronto a collaborare. "Il traffico aereo è sospeso fino a nuovo avviso" e gli accessi all'aeroporto sono stati bloccati, secondo le autorità aeroportuali. - (PRIMAPRESS)