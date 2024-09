Alto Adige: in Val Gardena morta un'escursionista canadese di 57 anni per assideramento

(PRIMAPRESS) - ALTO ADIGE - Un'escursionista canadese 57enne è morta in Val Gardena, per la tempesta di neve che ieri ha interessato l'Alto Adige. La donna e il compagno camminavano dal rifugio Genova verso il Puez, quando, sotto la neve, hanno perso il sentiero. Gli elicotteri non sono riusciti a individuarli e la coppia è stata trovata da una squadra a piedi. La donna era però già priva di sensi ed è morta assiderata, malgrado i tentatiAvi di rianimarla. - (PRIMAPRESS)