Alpinisti morti sul Gran Sasso: il 2 gennaio i funerali a Santarcangelo di Romagna e San Vito

(PRIMAPRESS) - RIMINI – Si terrano il prossimo 2 gennaio, a Santarcangelo di Romagna, i funerali dei due alpinisti morti sul Gran Sasso in seguito ad una escursione avventa la scorsa domenica. Cristian Graldi (42) e Luca Perazzini (48) sono stati sorpresi da una tempesta di neve che ha impedito agli uomini del Soccorso Alpino di poter attivare la ricerca nei giorni immediatamente successivi. I due alpinisti sono morti per assideramento, come accertato al termine della ricognizione cadaverica dal medico legale.

I funerali sono già stati programmati per il prossimo giovedì, 2 gennaio. Saranno celebrati in due momenti diversi, uno alla chiesa della collegiata a Santarcangelo, l’altro nella parrocchia di San Vito, frazione del comune romagnolo. Giovedì, nel giorno dei funerali, sarà lutto cittadino. Le bandiere, sul balcone del municipio, sono già a mezz’asta, con il sindaco Filippo Sacchetti che ha espresso la vicinanza della comunità. - (PRIMAPRESS)