Alluvioni: allerta rossa in Emilia Romagna con un migliaio di sfollati nella regione. Anche le Marche sotto osservazione

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il ciclone Boris è arrivato in Italia e sta colpendo violentemente l'Emilia-Romagna, dove l' allerta è diventata rossa per le piogge torrenziali. Un migliaio gli sfollati nell'intera regione tornata sotto l'incubo alluvione per la terza volta in pochi mesi. Esondati il Marzeno,il Lamone,Tramazzo.Completamente allagata Modigliana nel Forlivese.I sindaci dei centri più colpiti invitano a salire ai piani alti. Allagamenti anche nel Ravennate,nel Bolognese, a Faenza. Chiuse le scuole. Stop ai treni nella zona di Ravenna-Forlì-Faenza. Allerta arancione anche nelle Marche. - (PRIMAPRESS)