Alcol a minori di 14 anni, denunciato commerciante a Pomigliano (Na)

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - C’è anche un esercente denunciato nel corso dell’operazione di controllo della movida cittadina da parte degli agenti della Polizia Locale agli ordini del tenente colonnello Emiliano Nacar per aver somministrato alcolici a minori di 14 ann. Il blitz è scattato sabato sera, uno dei giorni clou della vita notturna pomiglianese, un controllo straordinario delle zone frequentate per la cosiddetta movida. La task force per i controlli era composta da 10 agenti. I controlli serrati si sono svolti, con particolare attenzione alle aree con grande afflusso di giovani. Durante le operazioni, è stato denunciato un esercente commerciale per aver somministrato alcol a due ragazze minori di 14 anni. Sono state effettuate rimozioni con carro attrezzi di veicoli in divieto di sosta e che ostruivano ai residenti l’accesso alle proprie abitazioni ed elevate numerose contravvenzioni al codice della strada. Inoltre, sono stati effettuati controlli a centauri senza casco, con sanzioni per un totale di 2000 euro per mancanza della copertura assicurativa e della patente di guida. Sono state elevate sanzioni per 1600 euro a tutte le attività di bar e ristorazione prive dell’autorizzazione per l’uso del suolo pubblico. I controlli sulla movida proseguiranno tutte le settimane secondo quanto fa sapere il Comune di Pomigliano. - (PRIMAPRESS)