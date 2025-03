Al Teatro Comunale di Sulmona arriva “Voce ‘e notte” lo spettacolo di parole e musica di Lina Sastri

(PRIMAPRESS) - SULMONA (L'AQUILA) - Arriva a Sulmona lo spettacolo di teatro-canzone “Voce ‘e notte”, che vede protagonista l'attrice Lisa Sastri. Appuntamento domani dalle 2 marzo, alle ore 17, al teatro comunale “Maria Caniglia”. Sul palco con Lina Sastri ci sarà al pianoforte il Maestro Adriano Pennino. Lo spettacolo è organizzato dall’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, con il patrocinio del Comune di Sulmona, nell’ambito delle attività della nuova edizione di “Una colonna sonora per la vita” che vede la collaborazione dell’Avis di Sulmona e del Roma Club “Bruno Conti”, volto a sostenere il distretto sanitario del Centro Abruzzo. Quest’anno il progettò sarà rivolto all’acquisto di strumentazione per l’attività di Chirurgia generativa del Presidio Ospedaliero di Sulmona e Castel di Sangro. Lo spettacolo “Voce ‘e notte” vuole essere la testimonianza di un lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale realizzato in questi anni, dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia. Un genere di teatro - canzone creato da Lina Sastri anni fa, sviluppato attraverso numerosi titoli. Da “Lina rossa” a “Cuore mio”. Da “Corpo celeste” a “Mese mariano”. Da “Per la strada” a “Linapolina”. Da “Appunti di viaggio” a “Pensieri all’improvviso”, fino a “Eduardo mio”. Ha esplorato il mondo musicale, drammaturgico e poetico napoletano, mescolandolo alla musica del mondo e muovendosi sul filo rosso del racconto personale, teatrale, classico e di innovazione, toccando anche classici come “Medea” riproposta in una sua chiave di lettura. O il racconto della “Casa di Ninetta” da cui è stato tratto il film omonimo, sempre con la musica compagna di viaggio. - (PRIMAPRESS)