Agricoltura: la protesta dei trattori paralizza le arterie nazionali. Obiettivo: puntare a Bruxelles

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continua la protesta degli agricoltori contro le restrizioni Ue e normative fissate senza stabilire un percorso di transizione. La marcia di trattori in tutta l'Italia, dunque, non si arresta senza un tavolo che affronti con efficacia la questione agricoltura. Cortei di trattori sulla Casilina nel tratto che attraversa il Cassinate, nel Frosinate.Presidio a Orte,nel Viterbese Nel Salento 200 trattori si sono diret- ti a Lecce,causando disagi al traffico. Manifestazioni, proteste, presidi. Continua l'assedio a Parigi. La dura protesta, partita dalla Francia,estesa tutta l'Europa,con Germania e Spagna in prima linea. La marcia punta a Bruxelles - (PRIMAPRESS)