Afghanistan: emanata legge sulla Prevenzione del vizio”. Borrell (UE): “Tolta ogni dignità alle donne”

AFGHANISTAN - Il governo talebano di Kabul ha emanato la 'Legge sulla propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio'" che ha fatto reagire il responsabile Ue per la politica estera, Josep Borrell con una condanna della limitazione della libertà di genere. Il decreto conferma "le severe restrizioni alla vita degli afghani imposte dai talebani, tra cui i codici che impongono alle donne di coprire il corpo e il viso in pubblico. Inoltre, il decreto impone che le voci delle donne non debbano essere ascoltate in pubblico".