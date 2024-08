Affondamento Bayesan: iscritti altri due indagati nell’inchiesta. L’allarme fuoruscita carburante

(PRIMAPRESS) - PALERMO - La Procura di Termini Imerese ha iscritto nel registro degli indagati altri due membri dell'equipaggio del maxi-yacht Bayesian affondato il 19 agosto scorso alla fonda di Porticello in Sicilia per cause ancora da accertare ma legate ad una violenta perturbazione meteo. Dopo il comandante James Cutfield che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti, oggi sono stati indagati l'ufficiale di macchine Tim Parker Eaton (a lui era demandato il compito di mantenere i motori accesi e verificare la completa immersione della deriva basculante) e del marinaio di plancia Matthew Griffiths, 22 anni che non avrebbe dato l'allarme meteo che avrebbe dovuto allertare tutto l'equipaggio ma anche gli ospiti a bordo. Sette di quest'ultimi hanno perso la vita imprigionati nello scafo affondato. Tra loro anche il magnate inglese Mike Linch e la figlia.

Per gli indagati l'accusa è di omicidio colposo plurimo. - (PRIMAPRESS)