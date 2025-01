Addio ad Oliviero Toscani (82), il fotografo e pubblicitario che per Benetton aveva introdotto il concetto delle campagne sociali

(PRIMAPRESS) - LIVORNO - E' morto il fotografo e pubblicitario Oliviero Toscani (82): lo ha annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa. "Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapre- so il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensio- ne per questo momento che vorremmo af- frontare nell'intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali", si legge nella nota firmata dalla mo- glie Kirsti e dai figli. Toscani,affetto da amiloidosi, una disfunzione cellulare che lo aveva costretto al ricovero in questi giorni all'ospedale di Cecina (Livorno). Toscani aveva firmato numerose campagne pubblicitarie per il marchio Benetton anche alcune molto controverse per stimolare riflessioni sociali. - (PRIMAPRESS)