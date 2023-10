Addio ad Ettore Mo (91) l’inviato di guerra del Corsera che raccontò gli orrori di Vietnam e Afghanistan

(PRIMAPRESS) - MILANO - Scomparso all'età di 91 anni uno dei più grandi inviati del Corriere della Sera: Ettore Mo. il giornalista Ettore Mo. Lo ricorda in un articolo Lorenzo Cremonesi questa mattina sul quotidiano di Via Solferino. Nato a Borgomanero, è stato tra gli inviati di punta del quotidiano di via Solferino. Dall'Iran all'Afghanistan, dalla Jugoslavia alla Cecenia, al Pakistan e al- l'India, ha raccontato con i suoi re- portage i conflitti internazionali de- gli ultimi decenni e intervistato i maggiori protagonisti del secolo scorso. - (PRIMAPRESS)