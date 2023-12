Addio ad Antonio Jiuliano, lo scugnizzo di San Giovanni a Teduccio che con il Napoli ha giocato con Sivori, Altafini e Savoldi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Addio ad Antonio Juliano (80), per tutti 'Totonno' l'ex calciatore del Napoli che ha legato la sua carriera alla maglia della sua città. Arrivato al Napoli giovanissimo dalla Fiamma Sangiovannese per qualche pallone e una muta di maglie, Juliano ha indossato la maglia azzurra dal 1961 al 1978 (506 presenze, terzo dietro Hamsik e Bruscolotti) ed è stato capitano per 12 stagioni. A farlo esordire in serie A, il 17 febbraio del 1963 contro l’Inter (sconfitta per 5-1) fu un giovane allenatore che guidava il Napoli in coppia con Monzeglio che l’anno precedente lo aveva fatto debuttare in una partita di coppa Italia contro il Mantova. Nel corso della sua lunga carriera ha avuto come compagni di squadra Sivori, Altafini, Zoff, Burgnich e Savoldi, con la maglia del Napoli ha vinto due coppe Italia (1962 e 1976), una coppa delle Alpi e una coppa Italo-Inglese. Il grande rimpianto è lo scudetto sfiorato nel 1974-75 con il Napoli allenato da Vinicio. E' stato il primo napoletano ad essere convocato nella Nazionale maggiore, ha vestito la maglia azzurra 18 volte, è stato campione d’Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Ha chiuso la carriera da giocatore nel Bologna nella stagione 1978-79. Juliano è spirato in ospedale dove essere stato ricoverato nei giorni scorsi per un peggioramento della sua salute. - (PRIMAPRESS)