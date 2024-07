Addio a Roberto Herlitzka (86) l’interprete della serie Tv ‘Boris’. Borgonzoni (MIC): “I suoi personaggi indimenticabili”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cordoglio per l’attore Roberto Herlitzka, scomparso oggi ad 86 anni. È stato tra i più importanti interpreti cinematografici e teatrali italiani, che ha lavorato (tra gli altri) con Lina Wertmüller, Paolo Sorrentino e Marco Bellocchio, ottenendo anche diversi riconoscimenti. Era conosciuto al pubblico più giovane soprattutto per il suo ruolo nella serie tv “Boris”.

Con la scomparsa di Roberto Herlitzka perdiamo un artista di altissimo profilo. Un attore straordinario che ha dato prova del suo spiccato talento nel teatro, nel cinema e nella televisione. Da Lina Wertmüller a Paolo Sorrentino, passando da Marco Bellocchio, che nel 2003 lo ha diretto in 'Buongiorno, notte', pellicola in cui ha magistralmente indossato i panni di Aldo Moro: la sua carriera è costellata di titoli illustri, prestigiosi riconoscimenti, ma soprattutto personaggi indimenticabili". Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.