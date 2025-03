Addio a Lucio Villari (91), lo storico studioso del periodo dal ‘700 al ‘900. Fu candidato con i Dem di Prodi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto lo storico Lucio Villari, tra i maggiori studiosi italiani di storia moderna e contemporanea. Aveva 91 anni. Il decesso nella notte al "Gemelli". Professore di Storia cintemporanea all' Università Roma 3, Villari ha studiato il periodo dal Settecento al Novecento, e in particolare le idee e la vita sociale di quel periodo in Occidente. Nel 1980 è il Padrone di casa, nel film di Ettore Scola La Terrazza. Alle Europee del 1999 è stato candidato con i Democratici di Prodi. - (PRIMAPRESS)