Accordo migranti Albania-Italia: via libera al Ddl che vedrà l’apertura di due centri di riprotezione

Via libera dalla Camera al Ddl di ratifica dell'accordo Italia-Albania sui migranti, che prevede l'apertura di due Cpr in territorio albanese, per accogliere 3000 migranti. Il provvedimento, che passa ora al Senato, è stato approvato con 155 voti a favore, 115 contrari e due astenuti. Il risultato della votazione è stato ap- plaudito dalla maggioranza. Le opposi- zioni si erano espresse contro. Il Ddl di ratifica del Protocollo punta,in at- tuazione delll'intesa siglata il 6 no- vembre,a "rafforzamento collaborazione"