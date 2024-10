Abano Terme: incendio all’Hotel Alexander. Evacuati 273 ospiti e 40 intossicati dal fumo

(PRIMAPRESS) - ABANO TERME - Un incendio ha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme (Padova). Le fiamme sono divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per aver respirato fumo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abano, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco, autoscale e una piattaforma aerea. Evacuata l'intera struttura ma i danni sono limitati solo al vano tecnico. - (PRIMAPRESS)