A Gaza l’IDF intima di lasciare il Nord e Hezbollah avverte gli israeliani: “state lontani dalle case dei coloni”

(PRIMAPRESS) - GAZA - Le forze armate israeliane hanno ordinato ai residenti di una zona nel Nord di Gaza, l'ennesima evacuazione spostandosi a Sud. Con un messaggio su X, il portavoce militare in lingua araba Avichay Adraee si è rivolto agli abitanti della "zona D5",sottolineando che"l'area designata, compresi i rifugi ivi situati, è consi- derata zona di combattimento pericolosa e deve essere evacuata immediatamente. Da oltre una settimana,le truppe israeliane hanno lanciato un'operazione nel Nord della Striscia, in particolare a Jabaliya.

Da parte loro gli Hezbollah hanno avvertito gli israeliani di stare lontani dai siti dell'esercito israeliano nelle aree residenziali nel nord del Paese, accusandolo di usare le case dei coloni. "L'esercito nemico israeliano usa le case dei coloni in alcuni insediamenti" nel nord di Israele e ha basi militari "nei quartieri degli insediamenti nelle principali città occupate come Haifa, Tiberiade, Acri",ha detto il gruppo in una dichiarazione in arabo ed ebraico. "Mettiamo in guardia i coloni dal trovarsi vicino a questi raduni militari". - (PRIMAPRESS)