73ª Giornata vittime sul lavoro: la celebrazione dell’Amnil in Campidoglio con i ministri Calderone e Urso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 8 ottobre la 73ª Giornata delle vittime sul lavoro con manifestazioni in diverse città organizzate dall'Anmil con l'alto patronato della presidenza della Repubblica. La manifestazione principale si tiene nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove sarà presente il ministro del Lavoro, Calderone, quello delle Imprese e del Made in Italy, Urso, i presidenti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sulle condizioni di lavoro della Camera dei deputati e del Senato, Gribaudo e Magni.

I numeri registrati quest'anno sino ad ora sono 559 vittime aumentate del +4,4% rispetto a luglio 2022 (430 contro 412) mentre quelle in itinere hanno visto un calo del -17,8% rispetto a luglio 2022 (129 contro 157). La regione con il maggior numero di vittime in occasione di lavoro è la Lombardia (74). Seguono: Veneto (40), Lazio (36), Campania e Piemonte (33), Emilia Romagna (31), Puglia (29), Sicilia (26), Toscana (21), Abruzzo (16), Marche (14), Umbria e Calabria (13), Friuli Venezia Giulia (12), Trentino Alto Adige e Liguria (11), Sardegna (10), Basilicata (5) e Valle d’Aosta e Molise (1). - (PRIMAPRESS)