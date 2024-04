60 anni di Nutella: il vasetto della crema di nocciole di Alba con la giornata celebrativa il 5 febbraio

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Nutella compie 60 anni con il suo iconico barattolo di vetro. A creare questo prodotto alimentare di successo fino a dedicarle una Giornata mondiale il 5 febbraio, fu Michele Ferrero nel 1964. La crema di nocciole e cioccolato spalmabile in breve tempo avrebbe conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Per decenni è stata una proposta quasi unica dentro la grande distribuzione, oggi è diventata una categoria merceologica a tutti gli effetti. Il 20 aprile del 1964 il primo vasetto di Nutella usciva dalla fabbrica di Alba, in Piemonte. Quel giorno, l’inconfondibile crema gianduia faceva il suo debutto rivoluzionando il mercato delle creme spalmabile. Da quel momento, Nutella ha conquistato il palato di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un’icona. Il nome “Nutella” deriva dalla combinazione della parola inglese “nut” (nocciola) con il suffisso italiano “-ella”, creando un nome accattivante e orecchiabile. Il successo della Nutella fu immediato: nel 1965 venne lanciata in Germania, ottenendo un enorme successo, e l’anno successivo fu introdotta anche in Francia. - (PRIMAPRESS)