50ª commemorazione Antonio Zara: di corsa per ricordare il finanziere vittima di un attentato a Fiumicino nel 1978

Di corsa per commemorare il 50º anniversario della morte del Finanziere, Medaglia d'Oro al Valor Militare, Antonio Zara. È la "staffetta podistica" organizzata dai Comandi Regionali Lazio e Molise della Guardia di Finanza in ricordo della tragica scomparsa avvenuta presso l'aeroporto di Fiumicino il 17 dicembre 1973 nel corso di un attentato terroristico.

Presso la Compagnia di Colleferro, si è conclusa la settima tappa dell’iniziativa, che ha preso il via il 4 dicembre da S. Felice del Molise, paese natale del militare, e si concluderà il 17 dicembre presso l’aeroporto di Fiumicino.

La corsa, che prevede 11 tappe complessive, mira a ricostruire il percorso seguito dal Finanziere, partito dal suo paese di origine per arruolarsi nella Guardia di Finanza ed essere assegnato a prestare servizio presso il citato scalo aeroportuale. Nei giorni scorsi le celebrazioni si sono svolte, in territorio molisano, a Termoli, Larino, Campobasso, Isernia e Venafro, per poi proseguire a Cassino, Frosinone e Colleferro, prima di raggiungere Aprilia e Lido di Ostia.

Oggi, dopo l'arrivo dei podisti a Colleferro, in Piazza Italia, è stato celebrato un momento commemorativo presso il Monumento ai Militari Italiani Caduti, cui hanno partecipato il Comandante del Gruppo di Frascati, Autorità civili e militari, nonché una rappresentanza di "Fiamme Gialle" in servizio e in congedo.