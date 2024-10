250º Anniversario Guardia di Finanza: oggi a Torino la sfilata in uniformi d’epoca

(PRIMAPRESS) - TORINO - Oggi 5 ottobre a Torino, in Piazza Castello, nell’ambito delle celebrazioni del 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, si terrà una rievocazione storica, con sfilata in uniformi d’epoca sulle note della banda del Corpo.

La cerimonia avrà inizio alle ore 11.00, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Seguirà la visita agli stand espositivi del “Villaggio della Guardia di Finanza”, aperto sino al 6 ottobre, e alla mostra storica a Palazzo Madama, visitabile sino al 4 novembre.

Gli allestimenti presenti nella mostra offrono ai visitatori l’opportunità di ripercorrere i momenti più significativi della storia del Corpo, partendo dal 1774, anno di istituzione della Legione Truppe Leggere del Regno di Sardegna, ed arrivando sino alla moderna e versatile polizia economico-finanziaria di oggi.

L’esposizione racconta, quindi, 250 anni di storia al servizio della comunità in modo visuale, mediante una successione di opere pittoriche, impreziosite da cimeli provenienti dal Museo Storico della Guardia di Finanza, dai Musei Reali di Torino e dall’Archivio di Stato di Torino.

Il Villaggio, suddiviso per aree tematiche, racconta la Guardia di Finanza attraverso le testimonianze dei propri militari, mediante la videoriproduzione delle immagini delle operazioni condotte quotidianamente nei vari ambiti di competenza, dalla tutela dell’economia, al contrasto della criminalità, al soccorso.

Sarà, inoltre, possibile simulare la guida dei più recenti mezzi aerei e navali grazie ai simulatori di realtà aumentata.