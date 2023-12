Washington: la Camera dei Rappresentanti pronta a votare una risoluzione per l’impeachment Biden

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Domani 13 dicembre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà una risoluzione per formalizzare un'inchiesta di impeachment nei confronti del presidente Usa Joe Biden. E' quanto ha riferito un'agenzia di stampa citando un parlamentare repubblicano. Secondo altri media il voto sarebbe programmato per giovedì considerata giornata più probabile visto che domani è previsto l'incontro di Biden con Zelensky alla Casa Bianca.

Ma quali sono le ragioni dell' impeachment? Le risoluzioni sono nove e variavano le accuse che vanno dalla gestione da parte di Biden dell'immigrazione clandestina al confine tra Stati Uniti e Messico, la gestione del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, la moratoria sugli sfratti per COVID-19 e i rapporti d'affari del figlio Hunter Biden.