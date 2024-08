Washington: il Pentagono potenzia la difesa su Israele dopo la morte di Ismail Hanyeh

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Fonti del Pentagono affermano che l'esercito statunitense schiererà altri jet da combattimento e navi da guerra nella regione, in attesa di una possibile rappresaglia iraniana contro Israele per l'assassinio del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran.

Migliaia di persone in lutto si sono radunate in tutto il Medio Oriente, tra cui Libano, Yemen e Giordania, in omaggio ad Haniyeh dopo la sua sepoltura in Qatar.

Nei bombardamenti di questa notte, secondo la Difesa civile palestinese sarebbero stati uccisi tre bambini, una donna e un uomo anziano.

In un report delle Nazioni Unite viene riportato che quasi due terzi di tutti gli edifici nella Striscia di Gaza, ovvero più di 151.000 strutture, sono stati danneggiati o distrutti negli attacchi israeliani dal 7 ottobre scorso.