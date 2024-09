Viaggio apostolico Papa Francesco: la lunga giornata a Giacarta tra profughi e senzatetto

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Papa Francesco è atterrato in Indonesia, nella prima tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. Ad accoglierlo all'aeroporto di Giacarta il ministro indonesiano per gli Affari religiosi. Poi il Papa si sposterà alla Nunziatura apostolica dove incontrerà un gruppo di poveri, senzatetto e profughi assistiti dalla comunità di Sant'Egidio e dai servizi dei gesuiti per i rifugiati. - (PRIMAPRESS)