Vertice Brics nell’altra parte del mondo della russa Tatarstan. Oggi incontro Putin-Xi Jinping

(PRIMAPRESS) - TATARSTAN - Il vertice dei paesi Brics (Brasile, Russia, India e Cina) non solo si apre in una altra parte del mondo ma lancia segnali della creazione di un altro mondo. Il meeting si terrà a Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan e la sesta città della Russia per popolazione, con una popolazione di 1.257.391 abitanti.

Qui si ritroveranno da oggi il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin prima dell'apertura del vertice del Brics insieme con una ventina di leader stranieri. Per Mosca è l'occasione di fare la conta degli alleati disposti a sostenere Mosca nel momento in cui più forte è il suo isolamento internazionale anche se l'appoggio coreano si è mostrato con l'invio di soldati per combattere in Ucraina. Ora, però, l'obiettivo è di creare quel 'nocciolo duro' di paesi emergenti che il Cremlino vuole vedere competere con "l'egemonia" occidentale ipotizzando finanche una valuta estera da condividere in alternativa al dollaro.

Il vertice si svolgerà fino a giovedì e sarà interessante capire come la Russia potrà stringere nuove alleanze con i maggiori avversari degli Stati Uniti.

Il Cremlino si è detto orgoglioso di organizzare "il più importante evento diplomatico mai organizzato in Russia", una reazione all'Occidente tesa a dimostrare il fallimento della politica di isolamento iniziata nel febbraio 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)