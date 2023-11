Vertice Biden-Xi Jinping: Accordi e disaccordi tra i due ma “con la promessa di contatti diretti”

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - Che l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il cinese Xi Jinping per il vertice Apec abbia risolto antiche questioni non si può dire ma,tuttavia, si sono promessi di stabilizzare la loro relazione difficile. È stato raggiunto un modesto accordo per combattere il fentanil illegale e ristabilire le comunicazioni militari. Ma c’erano ancora profonde differenze sulla concorrenza economica e sulle minacce alla sicurezza globale. E sul nodo Taiwan stava per scattare ancora una volta la scintilla.

La conclusione più rassicurante dell’incontro per Biden è stata che se uno dei due avesse avuto una preoccupazione, “dovremmo prendere il telefono, chiamarci a vicenda e risponderemo alla chiamata. Questo è un progresso importante”, ha detto nella conferenza stampa al termine dei colloqui. - (PRIMAPRESS)