Venezuela tra proteste e festeggiamenti per la rielezione di Maduro, L’appoggio di Cuba

(PRIMAPRESS) - VENEZUELA - Il capo della campagna elettorale di Nicolas Maduro (Venezuela Nuestra del Secolo XXI) e presidente del Parlamento Jorge Rodriguez, ha convocato una grande manifestazione per oggi 30 luglio in tutta la capitale e nelle periferie, "per festeggiare con il presidente rieletto, Maduro, la vittoria elettorale". Rodriguez ha invitato la popolazione "a riunirsi nelle strade della Grande Caracas, da Petare a La Vega a Catia dove si sono concentrate le proteste dei sostenitori dell'opposizione fino al palazzo presidenziale di Miraflores.

Media locali e social denunciano quella che sarebbe la prima vittima in Venezuela delle proteste contro la proclamazione della vittoria di Maduro alle elezioni presidenziali tenute domenica scorsa. Si tratterebbe di un giovane che partecipava alle proteste scoppiate nella città di Maracay, stato di Aragua a 120 chilometri dalla capitale Caracas. Diversi video mostrano il giovane ferito e portato in braccio dai manifestanti e poi preso in consegna dalla polizia per essere trasportato in ospedale. Intanto i focolai di manifestazioni si accendono un pò tutto il paese.

Cuba ha espresso "solidarietà e sostegno" al presidente venezuelano Nicolas Maduro contro "l'assedio imperialista, interferenze esterne" e "attacchi di destra" dopo le elezioni di domenica. Il Consiglio nazionale elettorale venezuelano ha dichiarato Maduro vincitore, nonostante le denunce di brogli denunciati dalle opposizioni. Per il ministro degli Esteri cubano,Bruno Rodriguez, le critiche al processo elettorale sono una "manipolazione mediatica e politica" mirata a destabilizzare il governo bo- livariano e chavista". - (PRIMAPRESS)